Danse avec les stars 9 : La bande annonce officielle dévoilée !

La nouvelle saison de Danse avec les stars est officiellement en route ! La première chaîne de France a dévoilé vendredi 14 septembre 2018 les premières images de la compétition. Dans cette vidéo promotionnelle, nos onze personnalités apparaissent une par une devant un miroir et s'affrontent elle-même, arborant les fameuses tenues à paillettes propres à l'émission.

Certaines se démarquent déjà par leur talent en danse comme Iris Mittenaere, le mannequin Terrence Telle et le jeune comédien de Demain nous appartient, Clément Rémiens. Mais les dés ne sont pas encore jetés et nul doute que cette nouvelle édition apportera de nombreuses surprises.

Par ailleurs, pour la première fois, TF1 a vu les choses en grand en recrutant la star internationale, Pamela Anderson. L'ancienne star d'Alerte à Malibu promet de nous offrir du grand spectacle, elle qui a déjà participé deux fois à la version du programme aux États-Unis. La chérie d'Adil Rami, âgée de 51 ans, devra se montrer redoutable face à Lio, Jeanfi Janssens, Carla Ginola, Basile Boli, Vincent Moscato, Anouar Toubali et Héloïse Martin.

Les apprentis danseurs seront guidés par le duo d'animateurs formé par Camille Combal et Karine Ferri et ils seront gratifiés, ou au contraire saqués, par le nouveau jury composé des emblématiques Jean-Marc Généreux et Chris Marquès mais aussi de la chanteuse Shy'm (candidate en 2011 puis juge en 2012 et 2013) et le plus grand danseur français, Patrick Dupond.

Dans son communiqué officiel, TF1 annonce l'arrivée de soirées évènementielles avec des thématiques inédites comme une spéciale "amour". Aussi, les juges pourront imposer aux couples un défi particulier à réaliser... Personne n'est donc à l'abri d'une élimination !

A vos agendas ! Danse avec les stars débarque le samedi 29 septembre prochain dès 21h sur TF1.