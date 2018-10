Danse avec les stars 9 : Le bel hommage à Charles Aznavour

Samedi 6 octobre 2018, TF1 diffusait la deuxième émission de Danse avec les stars 9. Pamela Anderson, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Terence Telle et Anouar Toubali ont dû réussir une figure imposée par les membres du jury. Mais, avant de dévoiler les nouvelles prestations des candidats, la production avait prévu un bel hommage au défunt Charles Aznavour qui nous a quittés le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans.

C'est sur la chanson Je me voyais déjà que le prime a débuté. Shy'm, divine en body noir, a exécuté quelques pas en compagnie de Christophe Licata, Christian Millette, Maxime Dereymez, Jordan Mouillerac et Anthony Colette. C'était ensuite au tour des candidats et leurs partenaires d'honorer sa mémoire en dansant sur Emmenez-moi. Et pour finir, les danseurs professionnels ont dansé au rythme de Mourir d'aimer, pendant qu'un portrait du regretté chanteur était dévoilé. Un bel hommage.

En fin d'émission, avant que les résultats contestés ne soient dévoilés, Maxime Dereymez et Katrina Patchett ainsi que Christian Millette et Denitsa Ikonomova nous ont offert un beau moment de poésie sur La bohème.