Danse avec les stars 9 – Shy'm : L'incroyable prix de sa robe dévoilé !

Après être ressortie grande gagnante de la deuxième édition de Danse avec les stars (TF1) en 2011, Shy'm fait son grand retour dans le programme... comme membre du jury. Lors de chaque prime, la jolie brune de 32 ans fait sensation tant par ses quelques prestations que par ses tenues toujours très sexy. Samedi 24 novembre 2018, au cours de la soirée durant laquelle Terence Telle a été éliminé, l'interprète du tube Et alors ! scintillait en look au prix incroyable.

Installée aux côtés de Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond, Shy'm n'est pas passée inaperçue sur le plateau de TF1. Il faut dire que la chanteuse portait une robe argentée et pailletée. Une tenue qui a plu à beaucoup de fans de la star. Mais pour s'offrir la même robe que Shy'm, il faut débourser une sacrée somme ! En effet, la tenue de la chanteuse est signée Sandra Mansour, créatrice libanaise connue pour ses modèles de robes de mariées, et coûte... 1815 euros !

Côté mise en beauté, Shy'm a opté pour de longs cheveux légèrement ondulés et blonds sur les longueurs. C'est au salon Aminata Paris Hair Designer, situé sur les Champs-Élysées, que la jeune femme s'est fait coiffer. La bouche rehaussée de rouge, la jolie brune dévoile un regard de braise travaillé avec des faux-cils. En bref, Shy'm était sublime !