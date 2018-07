Danse avec les stars 9 : Un mannequin sexy rejoint le casting

Nouvelle indiscrétion concernant le casting de Danse avec les stars 9 (TF1). Selon les informations de Puremédias, la première chaîne et la production BBC Worldwide France ont jeté leur dévolu sur une nouvelle personnalité. Il s'agit de Terence Telle.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le mannequin français et photographe de 27 ans a un beau parcours. Il a notamment été l'égérie de campagnes publicitaires des marques H&M ou Tommy Hilfiger. Le jeune homme installé à New York a également défilé pour de grands couturiers, il devrait donc être à l'aise devant les caméras de la première chaîne d'Europe. "Sauf retournement de situation, il devrait également être de la partie", écrivent nos confrères. Et selon nos propres informations exclusives, Terence devrait avoir pour partenaire de danse... Fauve Hautot, qui a quitté le jury du programme pour en retrouver la piste. Ce qui promet un duo très, très spectaculaire !

En attendant de peut-être voir les premiers pas de Terence Telle sur le parquet, on vous invite à jeter un oeil à son compte Instagram suivi par plus de 19 000 personnes. Terence y fait souvent grimper la température en dévoilant son corps de rêve.

Pour rappel, Puremédias avait également annoncé la participation de l'humoriste qui officie dans Les Grosses Têtes (RTL) Jeanfi Janssens, ainsi que celle de Pamela Anderson, l'ancienne reine de beauté Iris Mittenaere, la chanteuse Lio et l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens. L'acteur vu dans Pattaya ou Taxi 5 Anouar Toubali, l'ex-footballeur Basile Boli et l'actrice de Tamara Héloïse Martin ont aussi été annoncés.

L'émission sera animée par l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Camille Combal. Ce dernier sera épaulé par la divine Karine Ferri, qui vient de donner naissance à sa fille Claudia, comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité.