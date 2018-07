Danse avec les stars : Anouar Toubali se prépare déjà à la compétition !

C'est officiel depuis plusieurs jours. Anouar Toubali intégrera bel et bien le casting de la saison 9 de Danse avec les stars, le célèbre concours de danse diffusé sur TF1 à l'automne. Si on ne sait toujours pas qui sera sa partenaire de danse, à l'instar d'Héloïse Martin, Anouar est en tout cas déjà déterminé à donner le meilleur de lui-même.

À quelques mois du début de la compétition, pas question de se laisser aller en vacances et direction la salle de sport pour le meilleur ami de Franck Gastambide. Ce lundi 9 juillet 2018, Anouar Toubali a donc posté plusieurs courtes vidéos en story Instagram dans lesquelles on l'aperçoit en pleine séance intensive de tapis roulant, altères et autres épreuves transpirantes. Très enjoué, le comédien s'affiche de bonne humeur et résolu à se remettre en forme. En commentaire, il écrit d'ailleurs : "Il s'agit d'être prêt."

Pour sa neuvième saison, Danse avec les stars fait peau neuve. Nouvel animateur, nouveau jury, nouveaux danseurs... Le célèbre programme de la Une compte bien se renouveler pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. La date de diffusion exacte est encore méconnue mais aucun doute qu'on pourra entrer dans la danse dès octobre 2018 et ce jusqu'à fin décembre.