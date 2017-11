Danse avec les stars : Ce qui n'est pas diffusé en direct !

À chaque prime, et ce depuis plusieurs saisons, la production de Danse avec les stars (TF1) en met plein la vue aux téléspectateurs avec ses effets spéciaux plus fous les uns que les autres. Mais comment s'y prennent-ils pour ajouter ces effets sur les prestations des candidats ? Grégoire Lyonnet, ancien danseur de l'émission, (de la saison 1 à la première moitié de la saison 5, puis pendant la 7e saison), a tout expliqué à Télé Star !

On a ainsi appris qu'au début du programme, les participants évoluaient avec des décors additionnels, mais que la production avait pris la décision de passer petit à petit aux effets visuels. "En saison 5, il y en avait beaucoup, et ils étaient dignes des films hollywoodiens au point de perdre parfois le téléspectateur", a regretté Grégoire Lyonnet. Le mari d'Alizée a toutefois remarqué que pour cette 8e édition, elle tentait de trouver un équilibre afin de ne pas déstabiliser le public.

"Toutes ces séquences sont enregistrées en amont, le samedi matin, si ce sont des effets réalisés en plateau, ou dans la semaine si c'est sur fond vert. Cela prend beaucoup de temps", a ensuite révélé Grégoire Lyonnet. Et de préciser que les danseurs professionnels et leur partenaire savaient qu'ils devaient débuter la chorégraphie quand la musique se lançait en plateau. Une technique qui n'est pas infaillible puisqu'il y a déjà eu un raté : "Je me souviens de Rayane Bensetti et de Denitsa Ikonomova, pendant la saison 5, qui n'avaient pas entendu le début de leur musique et qui ont tenté, tant bien que mal, de sauver les meubles."

Les personnalités de cette saison doivent donc bien tendre l'oreille si elle ne veulent pas vivre la même situation.