Danse avec les stars, le grand show : Un duo "Bad" et sexy 100% inédit !

Danse avec les stars fera (presque) son grand retour sur TF1 ce samedi 4 février 2017.

Pour la première fois, la première chaîne proposera la captation d'un show de la tournée. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir la représentation qui se déroulera en direct du Zénith d'Auvergne de Cournon, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. L'occasion de retrouver Sandrine Quétier et Laurent Ournac aux commandes, ainsi que les membres du jury Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot.

Différentes personnalités marquantes de Danse avec les stars ont également répondu présentes afin d'assurer le spectacle avec les danseurs professionnels. Aussi admirera-t-on Shy'm (saison 2), Alizée (saison 4), Loïc Nottet (saison 6), Priscilla Betti (saison 6) ou encore Laurent Maistret (saison 7). Baptiste Giabiconi sera également de la partie. Il a d'ailleurs préparé une petite surprise au public comme l'a dévoilé le site Public en exclusivité.

En effet, le protégé de Karl Lagerfeld dansera avec... Maxime Dereymez sur le titre Bad de Michael Jackson. C'est la première fois qu'un duo 100% masculin est au programme et il promet d'être torride : "Torses nus, les deux beaux bruns musclés vont vous hypnotiser et certains gestes ambigus vont vous perturber", peut-on lire.

Une nouvelle confirmée par Maxime Dereymez par le biais de son compte Instagram : "Et oui @publicfr vous avez raison ce soir mon ami @baptiste.giabiconi et moi allons faire une apparition en duo! Une 1ère dans @dals_tf1. Je ne suis pas sûr qu'on se retrouve en maillot de bain mais c'est possible que la chemise risque de tomber! ^^ @tf1 #dals #DalsLeGrandShow #clermontferrand #zenith #dwts @dwtsme #france #exclu #sexy #masculineduo."

On a hâte de découvrir cette prestation !