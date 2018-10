Danse avec les stars : Une star anglaise et sa danseuse infidèles choquent !

Si en France, quelques couples se sont formés grâce à Danse avec les stars (on pense inévitablement à la magnifique histoire d'amour qui lie encore aujourd'hui Alizée à son mari Grégoire Lyonnet), en Angleterre, les esprits s'échauffent actuellement !

En effet, un candidat de la 16e édition de Strictly Comme Dancing nommé Sean Walsh, 32 ans et comédien de son état, a été photographié en train de tromper sa petite amie Rebecca Humphries (29 ans) à la sortie d'un bar de Londres... avec sa danseuse Katya Jones. Évidemment, les clichés du rapprochement de l'artiste et de sa partenaire de parquet ont aussitôt fait la une des tabloïds britanniques... d'autant plus que la fameuse danseuse est de son côté mariée à un autre danseur de l'émission. Bonjour l'ambiance !

Ainsi, alors que le duo doit bientôt se retrouver pour livrer une toute nouvelle danse dans l'émission, l'actrice Rebecca Humphries – qui avait fait part de ses soupçons à son petit ami avant de se faire traiter de "folle" – a pris la parole pour larguer publiquement boyfriend. Notons au passage que la paparazzade du baiser a eu lieu le 3 octobre dernier, le jour de l'anniversaire de Rebecca. "J'étais toute seule à la maison quand j'ai reçu un texto de Sean à 22h, il me disait qu'il allait boire un simple verre avec elle. Nous avons parlé et je lui ai dit, pas pour la première fois, que ses actes au cours de ces trois dernières semaines m'avaient conduite à penser que quelque chose d'inapproprié était en train de se passer. De manière agressive, il m'a traitée de folle", a-t-elle écrit avant de statuer à propos de celui qu'elle a aimé : "Malgré tout, j'espère qu'il obtiendra ce qu'il veut de tout ça. Par contre, désolée, mais je garde le chat."

Pour sa part, Sean Walsh a publié un communiqué évoquant une "erreur due à l'alcool".

Le prochain numéro de Strictly Comme Dancing risque d'être particulièrement suivi au Royaume-Uni !