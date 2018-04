Dany Boon dévoile la somme mirobolante qu'il paye aux impôts

S'il y en a bien un qui n'a pas de soucis à se faire pour l'avenir c'est Dany Boon. Alors que La jolie Ch'tite famille cartonne actuellement au box office (déjà plus de 5 millions d'entrées), tous les précédents films de l'acteur, réalisateur et producteur ont été des cartons. On se souvient des 20 millions d'entrées des Ch'tis, des 8 millions d'entrées de Rien à déclarer...

Et il n'y a pas que le nombre d'entrées de ses films qui donne le tournis. Invité dans C à Vous sur France 5 vendredi 30 mars, Dany Boon n'a pas été timide concernant les impôts mirobolants qu'il paye depuis plusieurs années. Il a notamment avoué avoir payé "une feuille d'im­pôts à deux chiffres en millions d'eu­ros" cette année. Plus de 10 millions donc. Elle ça ne lui pose pas le moindre problème : "Je suis ravi, moi j'ai toujours payé 50% d'im­pôts où que je sois et je suis très content de ça".

Au cours de l'émission présentée par Anne-Élisabeth Lemoine , Daniel Farid Hamidou, dit Dany Boon, a également évoqué les critiques "violentes" dont ses films font souvent l'objet mais admet que "ça fait partie du jeu". Il a également tenu à rappeler le message de La jolie Ch'tite famille, ne jamais oublier d'où on vient. A ce sujet, il racontait récemment à l'AFP : "J'ai toujours été étonné par le contraste incroyable entre mon enfance et le monde parisien. Je n'ai jamais eu honte de mes origines prolétaires, mais j'ai eu honte de mon accent à l'école et je l'avais encore en arrivant à Paris pour mon premier spectacle. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, surtout quand on a réussi. C'est ce que j'ai voulu dire dans ce film".