Dany Boon : Sa photo de tournage prise au côté de... Jennifer Aniston !

Dany Boon a repris le chemin des tournages. Depuis la fin du mois de juillet, l'acteur et réalisateur français a posé ses valises en Italie pour assurer le tournage de Murder Mystery, production américaine qui débarquera l'an prochain sur Netflix. Réalisée par Kyle Newacheck, cette comédie d'action suit un inspecteur d'Interpol qui enquête sur une série de meurtres ayant eu lieu lors d'une réunion de famille sur un yacht. Et pour ce nouveau projet, celui qui est installé à Bruxelles depuis plusieurs mois après avoir d'abord vécu un temps à Los Angeles (mais qui continue de payer ses impôts en France !) est entouré de belles têtes d'affiche...

En Italie, Dany Boon a effectivement retrouvé ses co-stars Luke Evans, Adam Sandler et... Jennifer Aniston ! Sur Instagram, le Ch'ti le plus célèbre du cinéma français a ainsi publié deux photos de tournage. Sur le premier cliché, tous les acteurs (dont également Luis Gerardo Mendes, John Kani et Adeel Akhtar) sont assis, regardant droit vers la caméra. Sur la seconde photo, Dany Boon est vu en train de partager un fou rire avec Adam Sandler.