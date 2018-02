Dany Boon : Sa suprématie menacée par une autre famille...

Dans quelques jours, Dany Boon recevra un César, celui du public, une nouveauté pour cette 43e édition qui se tiendra le 2 mars à la Salle Pleyel à Paris. La "revanche" de celui qui était déçu en 2009 pour le manque de reconnaissance de l'Académie pour le genre comique dans le 7e Art, à l'heure du carton de sa réalisation, Bienvenue chez les Ch'tis. Neuf ans plus tard, l'acteur, scénariste, réalisateur et producteur discute cinéma pour le Journal du dimanche et revient sur ce fameux prix qui récompense le meilleur du box-office.

Après avoir rendu hommage aux maîtres du 7e Art que sont Billy Wilder, Jacques Tati, Bourvil, Louis de Funès ou encore Pierre Richard, celui qui dévoilera sa Ch'tite Famille le 28 février se félicite du César du public : "J'ai poussé un coup de gueule en 2009 en constatant qu'il n'y avait que deux comédies sur les 130 nominations, ce n'était pas normal. J'ai ensuite proposé à Alain Terzian, le président de l'Académie, de créer une catégorie meilleure comédie ou meilleur(e) acteur et actrice dans une comédie comme aux Golden Globes. Mais le collège des César a voté non. Heureusement, quand on fait des comédies, notre récompense c'est le public."

Cette année aux César, le film qu'il a réalisé et dans lequel il joue, RAID Dingue, recevra un trophée, puis qu'il a fait 4,57 millions d'entrées en 2017, soit le meilleur score pour un long métrage français. L'an prochain, l'habitué des cîmes du box-office recevra-t-il encore un prix si sa Ch'tite famille fait un carton ? "Si c'est encore moi qui le décroche l'année prochaine, ils vont le supprimer", explique en riant Dany Boon. Il aura toutefois un concurrent de taille avec Les Tuche 3 d'Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle du fameux Jeff : le troisième opus des aventures de cette famille délirante a déjà dépassé les 4 millions d'entrées en trois semaines !