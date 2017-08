Dany Boon : Son départ à Los Angeles "pour pouvoir emmener mes enfants au foot"

Dany Boon est de retour dans Nord ! Le plus célèbre des Ch'tis est en train de boucler le tournage de sa prochaine comédie, la cinquième, La Ch'tite Famille (sortie prévue pour le 28 février 2018). Pour ce long métrage, l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur est revenu sur ses terres natales, entouré de ses amis de cinéma et de sa famille. De quoi presque faire oublier que le reste de l'année, Dany Boon vit de l'autre côté de l'Atlantique, loin des regards...

Il s'est confié au Parisien sur cette double vie, expliquant son départ et racontant la vie qu'il mène désormais à Los Angeles. "Si j'y vis principalement, c'est pour pouvoir emmener mes enfants au foot et faire des courses avec eux", assure l'intéressé. Il poursuit ensuite avec une théorie intéressante : "Les enfants de parents connus ont toujours l'impression qu'on leur vole leur père ou leur mère. Moi, je ne refuse jamais un autographe ou une photo, et quand vous êtes avec un enfant, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas être sur la photo : il croit qu'on ne l'aime pas ou qu'il est trop moche. Ce sont des détails, mais qui sont importants. Je ne veux pas que mes enfants soient fils de ou fille de, je préfère que ce soit moi qui sois leur père." Et de glisser : "Mais je sais que je reviendrai un jour vivre en France."

Dany Boon est en effet le père de cinq enfants, Mehdi (qui fêtera ses 20 ans), Noé (17, il est le fils de Judith Godrèche) et Eytan (né en juin 2005), Elia (né en décembre 2006) et Sarah (née en février 2010), tous trois fruit de son idylle avec la metteur en scène Yaël Harris.

Une vie entre la France et les États-Unis qui ne l'empêche pas d'être toujours très proche d'Armentières et de sa région natale. "Ce projet [La Ch'tite Famille, NDLR] me tient à coeur parce que le film parle du rapport à la famille, du milieu dans lequel on grandit, de la personne qu'on devient, du frottement entre deux mondes, explique le réalisateur. J'ai construit ma carrière sans oublier qui j'étais et d'où je venais, en revendiquant mes origines modestes et mes origines ch'tis." Et quand on lui demande s'il a déjà eu honte de ses fameuses origines, Dany Boon ne s'en cache pas : "Si, quand j'étais gamin."

Interview à retrouver dans Le Parisien du mardi 8 août 2017.