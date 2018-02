Dany Brillant dévoile l'âge, "un peu tardif pour un mec", de sa première fois...

En plein come-back musical avec le disque Rock and Swing, Dany Brillant poursuit ses confidences au fil de ses interviews. Le chanteur, dont l'étiquette de lover lui colle à la peau depuis ses débuts dans la musique, a surpris en révélant que sa première fois au lit s'était produite assez tardivement...

Invité de Bonjour la France sur Europe 1, Dany Brillant s'est confié avec sincérité sur le jeune homme qu'il a été avant de devenir un séduisant chanteur. "Dans la vie, je n'exis­tais pas. J'étais quelqu'un d'assez tiède, un peu trans­pa­rent. J'étais très laid. J'étais vrai­ment très moche, je n'avais aucune conver­sa­tion, aucun humour, j'étais repous­sant et en plus j'étais très timide", a-t-il lâché. Visiblement peu à l'aise avec son image et mal dans sa peau, le jeune Dany Brillant a ainsi couché avec une fille pour la première fois à 21 ans. "C'est assez tardif pour un mec", a-t-il dit.

Aujourd'hui âgé de 52 ans, Dany Brillant n'a plus de complexes et relate qu'en vieillissant, les choses se sont arrangées. "Quand j'avais 20 ans, je me suis inventé un person­nage. C'était Dany Brillant et je voulais lui ressem­bler. Je m'ha­billais comme Dean Martin. Je me coif­fais comme lui. Et puis au fur et à mesure, l'as­su­rance est arri­vée. Je me suis projeté en voulant deve­nir quelqu'un d'autre", a-t-il confié.

Désormais, le chanteur, marié à Nathalie et papa de trois enfants, est bien dans ses baskets. "Je me dis qu'il faut savourer de se lever chaque matin", ajoute-t-il dans Le Parisien.