Dany Moureaux (L'amour est dans le pré 7) proche du suicide après le tournage

Ce mardi 11 septembre 2018, Cyril Hanouna accueillait deux anciens candidats de L'amour est dans le pré dans son émission de débat Touche pas à mon poste (C8). Il s'agit de Thierry Olive et Dany Moureaux, des agriculteurs de la saison 7 diffusée en 2012.

Les deux hommes ont retracé leur parcours dans le programme de dating présenté par Karine Le Marchand. Et alors que Thierry a réussi à trouver l'amour et s'est épanoui depuis, Dany, pour sa part, regrette totalement sa participation. Il explique pourquoi sur le plateau : "Alors pourquoi j'ai regretté. Premièrement, j'ai été le seul à arrêter l'émission avant la fin tout simplement parce que j'ai une fille qui a 12 ans et à chaque fois que je passais à la télé, ma fille se faisait embêter à l'école."

Encore très énervé, l'agriculteur accordéoniste d'Indevillers (Doubs) – dont la ferme-auberge avait brûlé en mars 2017 – poursuit en révélant comment sa vie et celle de sa fille ont changé dès lors qu'il est apparu à la télé : "Aujourd'hui, elle va à l'école en Suisse, elle ne porte pas mon nom et je ne vais plus la chercher à la sortie de l'école. (...) C'est en fonction de comment tu passes à la télévision, moi je suis passé pour un con", déplore-t-il.

S'ensuit alors un débat houleux qui oppose Dany à Isabelle Morini-Bosc et Valérie Bénaïm. Les chroniqueuses s'efforcent de défendre l'émission champêtre, tandis que l'agriculteur évoque le mal-être profond que cela a provoqué chez lui : "Si j'avais pas le caractère que j'ai, je me serais suicidé. Même ma mère qui m'a vu à la télévision ne m'a pas reconnu. Ils ont notre vie entre les mains." Avant de conclure : "Nous les paysans, on va prendre les caméras et on va filmer la vie de Madame Le Marchand. On verra qui va rigoler..."