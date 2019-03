Daphné Bürki, + 24 kilos lors de ses grossesses : "J'ai arrêté de me peser..."

Daphné Bürki est maman de deux enfants, Hedda (11 ans) et Suzanne (5 ans). Des naissances qui ont bouleversé son quotidien. Auprès de nos confrères du magazine TV Grandes Chaînes, l'animatrice de Je t'aime etc. (France 2) fait quelques confidences sur sa vie de famille et évoque notamment son poids depuis l'arrivée de ses filles.

"Je fais un métier de service, donc je dois être présentable", lance Daphné Bürki. Mais pas question pour elle de faire attention à sa ligne ! "Je ne fais pas de régime. J'ai eu deux enfants, et j'ai arrêté de me peser quand j'ai eu 24 kilos en trop !", poursuit l'animatrice de 39 ans. Elle "adore boire, manger, faire la fête, faire des enfants, prendre des risques"... En bref, Daphné Bürki vit "le plus normalement possible". "Ma vie est cool, hyper saine", ajoute-t-elle.

Alors qu'elle s'affiche à la télévision ou sur les réseaux sociaux, l'heureuse maman met un point d'honneur à préserver ses proches et notamment ses filles. "J'ai choisi de m'exposer, pas ma famille. Les filles n'ont pas du tout conscience de la puissance de métier, de ce que ça peut faire, déclare Daphné Bürki. Elles sont très fières de leur maman, mais elles n'aimeraient pas du tout faire ce boulot-là. Je trouve ça cool qu'elles aient ce rapport à la célébrité." Si Hedda et Suzanne sont fières de leur maman, l'inverse est encore plus vrai. "Elles sont très drôles, très joyeuses et elles s'en sortent bien à l'école. C'est ma première fierté. Ma famille a toujours été un moteur, lance l'ancienne animatrice de Canal+. J'ai été maman très jeune. Je savais pourquoi je me levais le matin. Mes enfants m'ont rendue hyperactive, elles m'ont donné envie de tout découvrir."

Rappelons que Daphné Bürki est devenue maman pour la première fois à l'âge de 27 ans. Sa fille Hedda est née de ses amours avec le chanteur Travis Bürki. Six ans plus tard, elle a donné naissance à Suzanne, dont le papa n'est autre que son compagnon actuel, le comédien Sylvain Quimène plus connu sous le nom de Gunther Love. Les amoureux semblent filer le parfait amour et si lui semble prêt à sauter le pas du mariage, Daphné Bürki avait indiqué que son statut de fiancée lui convenait parfaitement. "Je ne me suis pas mariée. Lui, veut bien se marier. Moi, je suis fiancée depuis huit ans et j'ai ma bague de fiançailles. C'est bien, car dans les dîners, je suis toujours assise à côté de lui", avait-elle lâché à nos confrères de Télé Câble Sat en début d'année.

