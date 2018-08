Daphné Bürki agressée physiquement dans le métro : "Il avait un couteau..."

Jeudi 30 août, la pétillante Daphné Bürki a parlé de son expérience personnelle dans son émission Je t'aime, etc. sur France 2. Alors qu'il était question de harcèlement de rue (notamment vis-à-vis de l'agression filmée de Marie Laguerre, 22 ans, frappée en pleine rue), la maman d'Hedda (11 ans) et Suzanne (5 ans) a révélé qu'elle avait déjà été agressée à plusieurs reprises dont une fois, il y a quelques années, dans le métro parisien.

C'est face à ses chroniqueurs que l'animatrice de 38 ans a lâché : "Oui, ça m'est arrivé aussi. On dirait comme ça que je suis une grande gueule et que je suis capable de me défendre, mais non. Je me suis fait agresser plusieurs fois, dans la rue, dans des endroits où il y avait du monde dont une fois extrêmement violemment dans le métro, en heure de pointe, dans la capitale." Et Daphné de poursuivre son récit : "Le jeune homme avait un couteau, je me suis fait agresser physiquement alors qu'il y avait du monde autour de moi. Ça a duré dix bonnes minutes hein et puis finalement quelqu'un a dit 'Monsieur, dégagez !'... au bout de dix minutes. Il m'a ensuite raccompagnée dehors."

Traumatisée par cette expérience horrible, Daphné Bürki n'a pas caché qu'un traumatisme était né chez elle ce jour-là. "Pour tout vous dire, pendant deux ans, je n'ai pas pris le métro, j'ai été traumatisée. À cette époque-là, on m'a envoyée voir un psychologue et je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de témoigner, comme ça se passe aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et de coucher mon expérience tellement j'étais traumatisée. (...) Depuis j'ai changé, croyez-moi, je suis plus forte", a-t-elle finalement reconnu.

