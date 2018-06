Daphné Bürki : Après un coup dur, elle retrouve le sourire grâce à Suzanne !

Daphné Bürki n'a pas oublié de faire un petit clin d'oeil à Bonjour la France en légende de sa photo. Diffusée du lundi au vendredi de 10h à 12h, sa quotidienne parlait d'actualité tout en faisant intervenir les auditeurs. "Malgré des résultats d'audience extrêmement prometteurs tout au long de la saison, l'émission Bonjour la France telle qu'on l'avait imaginée avec l'ancienne équipe dirigeante d'Europe 1 ne sera pas reconduite à la rentrée. En donnant la parole aux auditeurs sur de nombreux sujets de société et en invitant des artistes, on avait tissé un lien de plus en plus fort avec vous. On aurait pu envisager une autre case mais ce n'était pas compatible avec mes engagements en télévision", déclarait-elle sur son compte Twitter.