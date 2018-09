Daphné Bürki : Comment elle aborde la sexualité avec Hedda, sa fille de 11 ans

Depuis le 27 août 2018, Daphné Bürki est de retour sur les antennes de France 2 à la présentation de son talk show sur l'amour et le sexe, Je t'aime, etc. Après une première saison qui a cartonné, l'animatrice de 38 ans rempile sur le Service public avec de nombreuses nouveautés pour cette année qui s'annonce aussi coquine que la précédente.

Désormais experte sur le sujet, Daphné Bürki répond librement à la curiosité de nos confrères de Télé Loisirs qui la questionnent sur sa manière d'aborder la sexualité avec sa fille Hedda, 11 ans. Une problématique sensible qui donne souvent du fil à retordre aux parents : "Je ne provoque pas forcément les choses. Si elle a des questions, je lui réponds sans problème, mais pas plus. On n'a pas forcément envie de tout se raconter entre parents et enfants..."

Pour rappel, Daphné Bürki est l'heureuse maman de deux filles. Son aînée, Hedda, née en 2007 de ses amours avec le chanteur Travis Bürki, et Suzanne, qu'elle a accueillie en 2013 avec son compagnon, le champion du monde d'Air guitar, Gunther Love (alias Sylvain Quimène). Le couple complètement décalé n'hésite jamais à surprendre ses fans. Il y a quelque temps, toujours pour Télé Loisirs, l'ancienne animatrice d'Europe 1 racontait la folle demande en mariage de son chéri : "Il était sur scène en Finlande, pour un championnat du monde d'air guitar retransmis sur internet. Il s'est déshabillé et on a vu qu'il avait écrit en anglais sur son corps : 'Est-ce que tu veux te marier avec moi, Daphné.'"

Retrouvez l'interview de Daphné Bürki en intégralité dans le nouveau numéro de Télé Loisirs en kiosques lundi 10 septembre 2018