Daphné Bürki : Danse glamour et body sexy, elle incite au vote !

Daphné Bürki a l'habitude d'assurer le show dans l'édito de sa célèbre émission. Quand la jeune femme ne s'amuse pas du retard de ses invités de La Nouvelle Édition, elle préfère se moquer d'elle-même en haranguant les téléspectateurs avec des messages clairs : comme celui de voter pour le second tour de l'élection présidentielle dimanche prochain. Et quand Daphné souhaite faire passer un message, elle le fait comme Beyoncé : en dansant.

Cette année, La Nouvelle Edition a décidé de couvrir la campagne électorale de très près et, pour conclure en beauté ce marathon politique, l'animatrice décide de faire tomber le bas. Déguisée telle une Destiny's Child, la jeune femme commence son discours : "Aujourd'hui, je voulais vous encourager à aller voter dimanche. Et pour faire passer un message, dans La Nouvelle Edition, on met une culotte façon Beyoncé, on prend son bulletin de vote et ce week-end, il n'y aura qu'un geste à faire : vous prenez le bulletin de vote et vous le glissez dans l'urne", s'est alors exclamée Daphné Burki sur le rythme de la chanson Crazy in Love.

Pour terminer, celle qui présente La Nouvelle Édition a lancé un "Vous avez le pouvoir" tout en ayant le bras tendu et le poing levé. Tout un programme (électoral).