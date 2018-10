Daphné Bürki en larmes : Le souvenir de Johnny Hallyday qui l'a bouleversée

Mardi 23 octobre 2018, Johnny Hallyday était à l'honneur sur France 2. La chaîne diffusait Johnny Hallyday, vos plus beaux souvenirs, une émission animée par Daphné Bürki au cours de laquelle les 51 moments de la carrière de l'artiste qui ont le plus marqué ses admirateurs ont été dévoilés. Et lors de la diffusion de l'un d'eux, la compagne de Sylvain Quimène (alias Gunther Love) n'a pu retenir ses larmes.

Le 10 janvier 2016, Johnny Hallyday – décédé le 5 décembre 2017 – avait accepté de chanter à l'occasion de l'hommage populaire aux victimes des attentats de Paris de novembre 2015 qui avait fait plus de 130 victimes. Le rockeur avait interprété Un dimanche de janvier, une chanson présente sur l'album De l'amour qui a été écrite par Jeanne Cherhal et évoque le rassemblement citoyen partout en France qui a suivi les attentats. Sa prestation avait beaucoup ému les personnalités et personnes présentes sur la place de la République

En redécouvrant la séquence, Daphné Bürki n'a pu retenir ses larmes. "Les images qu'on vient de voir, ce ne sont pas seulement des fans mais une nation unie qui se recueille avec Johnny Hallyday. J'ai encore moi des émotions parce qu'on a perdu des amis aussi ce jour-là. Alors ça me fait toujours cet effet-là... C'est un magnifique moment de communion avec un pays entier. Et vous voyez, les plaies ont du mal à se refermer", a confié l'animatrice de 38 ans.

Du côté des audiences, l'émission a réuni 1,92 million de téléspectateurs, soit 10,1% du public de 4 ans et plus.