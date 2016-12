Daphné Bürki engagée pour la Sécurité Routière: "J'ai perdu un ami sur la route"

Rares sont celles et ceux qui se rappellent que consommer avec modération est important lors de soirées comme celles du réveillon de Noël et du Nouvel An. Prévenir contre les dangers de la route à quelques jours des fêtes de fin d'année est donc primordial.

Un message que quatre animatrices du petit écran ont tenu à faire passer par le biais de spots publicitaires visant à sensibiliser le public aux dangers de l'alcool au volant : Alessandra Sublet (TF1), Anne-Sophie Lapix (France 5), Daphné Bürki (C8) et Faustine Bollaert (M6). Ces vidéos, dont la campagne est intitulée Quand on tient à quelqu'un, on le retient, seront à l'antenne du 23 au 31 décembre sur toutes les chaînes du groupe TF1, Canal+, France Télévisions et M6.

"Je me souviens d'avoir perdu un ami sur la route quand j'étais assez jeune. Il avait trop bu et est parti dans le fossé. Ça m'a marquée, donc me parler de ça me semble naturel. Mais je crois qu'il faut continuer le plus possible", confié la compagne de Gunther Love (Sylvain Quimène de son vrai nom) à Faustine Bollaert. Pour sa part, Alessandra Sublet a confié être ravie de participer à ce projet et a rappelé que boire avec modération n'empêchera personne de passer de bonnes fêtes.

"On a tous connu un moment ou on est rentré dans une voiture avec quelqu'un qui n'était pas net au volant. On est tous des survivants. Donc je me bats aujourd'hui pour que ça n'ar­rive plus. J'ai des enfants encore un peu jeunes, mais qui commencent a être en âge de sortir, et je voudrais que plus jamais ils ne montent dans une voiture quand le conducteur a bu ne serait-ce qu'un tout petit peu d'al­cool", a expliqué Anne-Sophie Lapix.

Des messages forts qui, on l'espère, seront gravés dans toutes les têtes dans les jours à venir et au-delà.