Daphné Bürki et Emilie Besse, fini les tensions en direct : "Elles s'aiment !"

Qu'on se le dise ! Les petites tensions de jeudi se sont apaisées sur le plateau de La Nouvelle édition (C8). L'animatrice Daphné Bürki et la journaliste Emilie Besse ne se sont pas faites prier, ce vendredi 13 janvier, pour prouver à leurs téléspectateurs de plus en plus nombreux qu'elles étaient toujours complices !

Mieux que ça, les deux jeunes femmes ont carrément fait le show puisque la très jolie Emilie Besse s'est mise à faire le tour du plateau en imitant le bruit d'un engin motorisé après que l'animatrice a signifié qu'elle allait "l'allumer" avant de lui passer la parole. Une séquence des plus loufoques qui a beaucoup amusé les chroniqueurs autour de la table !

Aussi, si cela ne suffisait pas, Daphné (36 ans) et Emilie (33 ans) se sont montrées réunies et tout sourire sur une photo publiée sur le compte Twitter de l'émission. "Scoop, clash, buzz : Elles s'aiment ! #LNE", pouvait-on lire en légende.

Pour rappel, la veille, la tension était palpable sur le plateau suite à la diffusion d'un témoignage d'automobiliste parisien qui n'avait pas tenu des propos très respectueux à l'égard d'Anne Hidalgo, la Maire de Paris. "Qu'elle aille se faire f***** !", avait-on entendu en fin de reportage. Un manque de politesse qui avait heurté la journaliste Emilie Besse qui n'avait pas compris que cette phrase malheureuse adressée à une femme ait été gardée au montage. "Émilie, je suis désolée, il y a en a plein qui le pensent. Je ne suis pas d'accord avec toi, on doit relayer tous les avis", avait alors rétorqué l'animatrice du show. Et de poursuivre : "Ça traduit la colère de bon nombre d'automobilistes (...) Respect des élus, on est d'accord, Émilie, après, il y a façon et façon de s'exprimer. Si lui il a besoin de s'exprimer comme ça... Tu ne vas pas commencer à faire l'éducation de tous les automobilistes."