Daphné Bürki et son départ d'Europe 1 : "Je n'ai aucun regret"

Le 31 mai 2018, Daphné Bürki annonçait l'arrêt de son émission de radio Bonjour la France sur les ondes d'Europe 1. Avec 220 émissions, ce programme qui n'aura connu qu'une saison s'est vu écarter de la grille de la station en raison de ses faibles audiences. L'animatrice et son équipe rendaient l'antenne pour la dernière fois le 29 juin et pour l'occasion ils avaient fait leurs adieux de manière très festive. Déçue de ne pas avoir pu sauver son émission, Daphné Bürki a réussi à se consoler avec sa carrière à la télé qui connaît un véritable succès grâce au programme de France 2, Je t'aime, etc. dont elle est aux commandes depuis un an et qui sera de retour à la rentrée.

Interrogée sur ce qu'elle retient de cette année pleine de rebondissements par nos confrères de Télé 7 jours, la compagne de Gunther Love admet sans détour son soulagement de pouvoir désormais se consacrer uniquement à la télé : "Cela m'a demandé beaucoup d'énergie, d'autant plus que j'étais en double quotidienne, télé et radio. Je n'ai aucun regret quant à l'arrêt de mon émission sur Europe 1. Franchement, je suis très contente de l'avoir fait, mais j'étais aussi très frustrée de ne pas pouvoir m'impliquer davantage en télé."

Elle poursuit en expliquant que son talk-show sur l'amour a eu un impact direct sur sa propre vie : "J'ai en tout cas, beaucoup appris sur la nature humaine avec Je t'aime, etc. Je ne vous raconterai pas mon intimité, mais je me sens encore plus ouverte d'esprit !"

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Daphné Bürki dans le prochain numéro de Télé 7 jours, en kiosques lundi 27 août 2018.