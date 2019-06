Daphné Bürki fière maman : Rare photo de sa fille cadette, Suzanne

Daphné Bürki est d'ordinaire très discrète sur sa vie privée. En couple depuis près de dix ans avec le champion d'air guitar, Gunther Love, la pétillante animatrice a accueilli une adorable Suzanne en juillet 2013. La mère de famille de 39 ans ne fait que très peu de confidences sur sa vie privée, elle qui prend toutes les précautions afin de ne jamais divulguer le visage de ses enfants. Dimanche 23 juin 2019, Daphné Bürki a toutefois lâché un peu de lest, en publiant une tendre photo de sa fille cadette.

Sur le cliché posté par la présentatrice de Je t'aime etc, on voit la jolie fillette de 5 ans dormir collée contre son chat, sur un canapé. "Susu & Nono. Et plus rien n'existe (même les dimanches soir)", écrit Daphné Bürki en légende.