Daphné Bürki : Pourquoi elle n'est toujours pas mariée à Gunther Love

Daphné Bürki (38 ans) est une femme heureuse et accomplie. Chaque jour de la semaine, son public peut la retrouver sur France 2 dans Je t'aime etc., un talk show sur l'amour. Côté coeur, elle partage la vie de Sylvain Quimène (alias Gunther Love, 36 ans) depuis plusieurs années. Le couple a accueilli une petite fille prénommée Suzanne, en 2013 (la présentatrice est aussi maman d'une petite Hedda, née en 2007 de ses anciennes amours avec le chanteur Travis Bürki). Et il s'est même fiancé il y a quelques années.

Pourtant, les tourtereaux ne sont toujours pas mariés et Daphné Bürki a expliqué pourquoi à l'occasion d'une interview pour Télé 7 Jours. Dans un premier temps, elle a rappelé comment son homme l'avait demandée en mariage : "Il s'était déshabillé lors d'un championnat d'air guitar auquel il participait en Finlande, et qui était retransmis en direct sur Internet. Sur son torse était écrit 'veux-tu te marier avec moi, Daphné ?' J'avais dit oui."

Mais par la suite, elle est tombée enceinte de Suzanne et a donc mis de côté l'idée de s'unir à Sylvain Quimène. "Je sais qu'il veut qu'on officialise, mais moi, je trouve ça tellement plus rock'n roll d'être juste fiancés", a ajouté Daphné Bürki. Pour l'heure, elle se concentre sur sa carrière et sur ses filles, des "enfants prodiges à leur manière" : "Elles ont mille talents et sont les meilleures enfants du monde. Grâce à une candidate de Prodiges [émission qu'elle anime, NDLR], j'ai découvert le violoncelle, et j'ai soumis à ma petite dernière, Suzanne, de s'y mettre. Affaire à suivre."

L'interview de Daphné Bürki est à découvrir en intégralité dans le Télé 7 Jours du 17 décembre 2018.