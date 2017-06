Daphné Bürki quitte officiellement C8... remplacée par William Leymergie ?

C'est désormais officiel, Daphné Bürki ne sera plus à l'antenne de C8 – et donc de La Nouvelle Édition – la saison prochaine.

C'est la chaîne du groupe Canal+ qui a confirmé cette décision vendredi 9 juin 2017 au travers d'un communiqué de presse. "Après avoir incarné avec succès La Nouvelle Édition sur Canal+ puis sur C8, Daphné Bürki et sa bande ont su très largement fidéliser leur public grâce au contenu et au ton de l'émission mêlant avec talent rigueur journalistique et humour. (...) Cette saison sur C8, La Nouvelle Édition a atteint des records d'audience sur les cibles publicitaires", pouvait-on lire dans ce communiqué. Et le groupe de souhaiter dans la foulée "une belle réussite" à Daphné Bürki dans "ses futurs projets".

Jeudi 8 juin, l'animatrice s'emparait de son compte Twitter personnel pour remercier le public pour la jolie audience encore enregistrée la veille par La Nouvelle Édition. "Wow ! Merci encore ! La Nouvelle Édition vous embrasse ! #Leader TNT (341 000, 2,6% de part d'audience)", indiquait-elle en commentaire d'une photo de l'équipe en noir et blanc.

Pour rappel, la case du midi jusque-là occupée par la très talentueuse animatrice de 37 ans devrait être pilotée par William Leymergie (70 ans) à la rentrée. Le changement est radical !