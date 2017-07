Daphné Bürki, son chéri Gunther Love nu sur la Toile : "Monsieur Ray" se dévoile

L'heure est aux vacances pour la jolie Daphné Bürki. L'ancienne chroniqueuse de Canal+ rejoindra France 2 à la rentrée, mais, d'ici-là, la pétillante blonde profite de quelques semaines de congés bien mérités.

L'ex-animatrice de l'émission Le Tube est partie sous le soleil avec son amoureux Gunther Love (35 ans) et n'a pas manqué de publier quelques photos de leur séjour sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses fidèles abonnés.

Le couple, qui se fréquente depuis plus de six ans, se fait plaisir à en juger d'après une photo récemment publiée par Daphné sur son compte Instagram. "Numéro 2", a-t-elle écrit en légende d'une photo prise, de dos, de son amoureux dans le plus simple appareil.

"Vacances à boulboule", a-t-elle ajouté dans un hashtag vraisemblablement adressé au journaliste mode Loïc Prigent. Dans le bloc des commentaires, les internautes se sont réjouis de "cette jolie vue" et du physique de rêve du leader d'Airnadette.

"Monsieur Ray et Madame Ban", comme elle a écrit en légende d'une photo de couple, étaient accompagnés de leur adorable petite Suzann (4 ans), dont la vedette du petit écran a partagé une jolie photo prise en contre-jour, sur la plage. Rappelons qu'elle est aussi maman d'une plus grande Hedda (7 ans), qu'elle a eue avec son ex, le chanteur Travis Bürki.