Daphné Bürki: Tendre journée en famille, avec Gunther Love et ses filles stylées

Elle est l'un des visages incontournables de l'information sur C8, anime d'une main de maître La Nouvelle Édition tous les midis de la semaine. Alors quand vient le week-end, Daphné Bürki profite de ces deux journées de repos bien méritées pour les passer en famille. C'est ce que la pétillante animatrice de 37 ans a fait avec grand plaisir hier dimanche 2 avril.

Maman de deux petites filles, Daphné Bürki les évoque rarement et les montre encore moins. Mais par cette si belle journée de printemps, elle a fait une exception. Parisienne par excellence, l'animatrice s'est baladée dans les rues de la capitale entourée de celui avec qui elle forme un couple atypique, Sylvain Quimène (alias Gunther Love) et d'Hedda, née en 2007 de sa relation avec le chanteur Travis Bürki, et Suzanne, née de sa romance avec Sylvain Quimène et qui fêtera ses 4 ans en juillet prochain.

Du haut de ses 7 ans, Hedda est déjà aussi lookée que sa maman. Pour preuve, la photo où la fillette apparaît de dos, habillée d'un manteau léopard, tote bag sur l'épaule. Hedda étant déjà très grande pour son âge, elle va bientôt dépasser Gunther Love, on aurait presque pu la confondre avec sa maman. Même longueur de cheveux, même allure, les abonnés de Daphné Bürki voient en Hedda son mini-moi. Tandis que l'aînée de l'animatrice tient la main de Suzanne, la cadette prend celle de son papa. Une jolie famille recomposée et moderne.