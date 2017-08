Daphné Bürki topless : À l'aise et sensuelle pour un édito très osé

Lundi 28 août, Daphné Bürki a présenté le premier numéro de son émission Je t'aime, etc. sur France 2. Et comme à son habitude, l'animatrice de 37 ans qui a aussi fait sa première ce matin sur Europe 1 n'a pas eu peur de se mettre à nu face aux téléspectateurs.

Dans son édito, l'animatrice a rappelé que ce lundi était la Journée internationale du topless. Et pour rendre hommage au "droit des femmes de pouvoir se balader comme les hommes le torse dénudé", elle a choisi d'enlever le haut !

Deux femmes ont alors fait irruption sur le plateau afin de cacher son corps le temps qu'elle ôte son top rouge. "Je sais que ce n'est pas très télévisuel. Vous allez vous chez les yeux sur le plateau et chez vous aussi", a-t-elle déclaré face caméra.

Puis, le panneau est tombé et elle a effectué quelques pas de danse, les mains disposées sur ses seins. Un moment très sexy pour France Télévisions en plein après-midi ! Daphné Bürki est une habituée de ce genre de séquence. Elle a déjà imité Beyoncé en body, presque dévoilé un sein pour jouer les Marianne et même dansé avec une fracture au genou dans son ancienne émission diffusée sur Canal+ et C8, La Nouvelle Édition.