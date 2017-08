Daphné Bürki : Trois nouveaux tatouages avant sa grande rentrée

Dans une interview accordée à Télé 7 Jours en 2014, Daphné Bürki s'était confiée sur son addiction pour les tatouages. "Les tatouages, j'en ai plein. Ça monte jusqu'en haut de mes bras. Ça représente les moments forts de ma vie. J'avais envie de les inscrire sur mon corps. Ils font partie de moi, je n'ai pas l'impression de les exhiber. On doit me prendre comme je suis. Si on commence à me dire : 'Tu devrais couper tes cheveux ou t'habiller ainsi...', ça ne marchera pas", avait-elle déclaré.