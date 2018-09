Daphné Roulier : Clap de fin avec Canal+ après l'arrêt de L'effet papillon ?

L'histoire d'amour entre Daphné Roulier et Canal+ serait sur le point de se terminer. Selon les informations de nos confrères du Parisien, l'animatrice de 50 ans serait en train de négocier son départ après vingt-et-un an de bons et loyaux services.

A la suite de l'arrêt de L'effet papillon en fin de saison dernière, elle aurait été pressentie pour reprendre la partie culture de L'info du vrai. Mais, n'ayant pas réussi à se mettre d'accord avec le producteur Jérôme Bellay, le projet n'aurait finalement pas abouti. Une situation qui a semble-t-il donné envie à Daphné Roulier d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs.

Pour rappel, c'est en 1997 que l'épouse d'Antoine de Caunes a rejoint Canal+ afin de présenter les journaux d'information de Nulle part ailleurs. De septembre 2001 à juin 2005, le public la retrouve aux commandes de l'émission média hebdomadaire +Clair après quoi, elle a pris les rênes du Cercle tout en présentant L'hebdo cinéma.

A partir de 2007, on lui confie Extérieur Jour, une émission cinéma toujours. Elle est toutefois remplacée par Laurent Weil l'année suivante. En 2009 débute son aventure avec L'effet papillon, qui durera jusqu'en 2012, lorsqu'on lui propose de présenter le journal de 19h45 sur D8. Mais la rentrée suivante, elle retrouvait sa place dans le programme, jusqu'à son annulation en juin dernier.