Darina Scotti célibataire : La fille de Sylvie Vartan dévoile son homme idéal...

Jeudi 12 juillet 2018, Darina Scotti répondait aux questions de ses abonnés Instagram lors d'une session vérité. Se prêtant volontiers au jeu, la fille de Sylvie Vartan et Tony Scotti a notamment évoqué ses rapports avec son frère David Hallyday avant d'évoquer sa vie privée.

Celle qui fêtera ses 21 ans en octobre prochain, soit un mois après sa nièce Emma Smet (née en septembre 1997), a révélé qu'elle était très proche de son grand frère de 51 ans, bien que la distance soit parfois difficile à gérer. "J'adore mon frère. Mais on ne se voit pas souvent malheureusement", a-t-elle écrit. Pour rappel, Darina Scotti vit à Los Angeles, tandis que David Hallyday vit à Londres.

Dans cette session de questions-réponses, celle qui étudie la mode à la prestigieuse Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM) et qui se rêve styliste ou créatrice a également révélé qu'elle avait pris son envol en emménageant dans son propre appartement. Son été s'annonce déjà chargé puisqu'elle travaille durant cette période pour la marque de cosmétiques Nars.

C'est ensuite que se sont arrivées les questions plus intimes. Darina Scotti a ainsi admis qu'elle était un coeur à prendre. Son genre d'homme ? "Drôle, intelligent, fidèle...", a-t-elle écrit. Les curieux ont bien tenté de creuser : "Tu préfères les bruns ou les blonds ?", lui a-t-on demandé. "À la base, les bruns. Mais après je ne focalise pas seulement sur la couleur des cheveux", a-t-elle conclu. Messieurs...