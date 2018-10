Darina Scotti : Critiquée, la "fille de" Sylvie Vartan recadre ses détracteurs

Elle a beau être une "fille de", Darina Scotti est avant tout une jeune femme qui a de l'ambition et qui veut être capable de prouver qu'elle sait se faire un nom par elle-même.

Suivie par quelque 14 500 curieux sur Instagram, la fille de Sylvie Vartan et Tony Scotti attire aussi bien les commentaires d'admirateurs bienveillants que ceux des jaloux et des cyniques. Mercredi 17 octobre 2018, celle qui vient tout juste de fêter ses 21 ans s'est donc emparée de son compte pour publier une capture d'écran d'un message reçu, profitant de l'occasion pour répondre à tous ceux qui doutent de sa capacité à faire ses preuves, elle qui suit désormais des études de mode dans une prestigieuse école de Los Angeles.

Dans le message en question, une personne s'attaque sans ménagement à Darina, bien que cette personne précise que sa démarche est "sans méchanceté aucune" : "T'as rien d'exceptionnel, simple question, si tu n'étais pas fille de, aurais-tu autant de succès ?", lit-on.

La tête sur les épaules, la principale intéressée a répliqué avec intelligence et fermeté. "Je n'ai pas 'tant de succès'. Je pense que le succès est mérité et c'est pour cela que je vais à l'université à plein temps où je me concentre principalement sur les communications visuelles dans la mode. Je travaille aussi dans deux différents endroits pendant mon temps libre, dans un magasin de vêtements et dans une boutique de cosmétiques. Ce n'est pas parce que j'ai des parents connus que je ne peux pas réussir moi-même en travaillant dur. Arrêtez de juger les gens sans même les connaître", a-t-elle répondu. Et d'ajouter à tous ses détracteurs en général : "Arrêtez de juger les gens en fonction de leurs parents, merci." Voilà qui devrait faire taire les mauvaises langues...