Darko (Secret Story 10) se fait tatouer le visage suite à un pari : "Je kiffe !"

Leurs abonnés le savent, Darko et Bastien de Secret Story 10 (NT1) adorent se lancer des défis plus ou moins loufoques.

Leur dernier "Cap ou pas cap ?" en date est en train de faire parler puisque Bastien – qui venait d'accepter de se faire poser des faux ongles pailletés – a mis Darko (27 ans) au défi de se faire faire un tatouage sur le visage. Contre toute attente, le beau brun a décidé de relever le défi et la vidéo de la séance chez le tatoueur vient d'être dévoilée sur Instagram.

Dans celle-ci, publiée le 6 mars 2019, on voit Darko confirmer qu'il accepte de relever le défi lancé par son ami, refuser de se faire un tatouage discret à l'intérieur de la lèvre (comme proposé par l'ex-petit ami de Mélanie Dedigama) et annoncer qu'il désirait se faire immortaliser un petit éclair en haut de la joue droite, pas très loin de l'oeil.

Une fois le tatouage exécuté par un certain Alessio, Darko a commenté en découvrant son nouveau look : "C'est trop stylé, il est bien, je kiffe... Ma mamie va me tuer." Et Bastien de rebondir : "Ça te va trop bien. Ça tombe bien, c'est pour la vie." A en croire les nombreux commentaires laissés sous la vidéo, les admirateurs de Darko sont eux aussi séduits par ce petit tatouage.