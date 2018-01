Darren Aronofsky oublie Jennifer Lawrence au bras d'une autre jeune actrice

Darren Aronofsky aurait-il retrouvé l'amour ? Trois mois après sa rupture avec Jennifer Lawrence, essentiellement pour une différence d'âge (vingt et un ans d'écart), le réalisateur américain a été vu en très bonne compagnie lors du festival de Sundance, à Park City, lundi 22 janvier. Le Daily Mail a publié des photos le montrant en train de se balader avec la belle Suki Waterhouse, 26 ans. Pas de baisers, ni de main dans la main entre la la Britannique et le cinéaste à qui l'on doit Black Swan. Mais le duo était proche, attentionné...

Si le cinéaste de 48 ans, qui a été complètement boudé de la saison des récompenses (hormis les Razzie Awards avec une citation pour le prix du pire réalisateur), a rompu en octobre avec son actrice dans Mother!, Suki Waterhouse était en couple avec l'acteur mexicain Diego Luna (Rogue One). La dernière fois qu'ils étaient aperçus ensemble... c'était justement en octobre.

Par le passé, Darren Aronofsky a été en couple avec Rachel Weisz pendant près de dix ans. Ensemble, ils ont eu un fils, Henry Chance, en 2006. Quant à Suki Waterhouse, elle a enchaîné les idylles plus ou moins longues. On l'a vue aux côtés de Luke Pritchard (leader du groupe de rock The Kooks) et Miles Kane, puis avec Bradley Cooper. Au cinéma, celle qui s'est d'abord révélée en tant que mannequin, a brillé dans Pusher (2012), Love Rosie (2014), Orgueil et préjugés et zombies (2016) et plus récemment dans la série The White Princess. Elle est attendue dans Future World de James Franco, A Rainy Day in New York de Woody Allen et Billionnaire Boys Club avec Ansel Elgort et Emma Roberts.