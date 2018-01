Darren Criss fiancé : C'est parti pour la grande aventure du mariage avec Mia !

Le cap supposément fatidique des sept ans d'amour ayant été franchi sans encombre, Darren Criss s'est lancé : il veut passer le reste de sa vie avec sa chérie Mia Swier et elle a dit oui !

Actuellement sous les feux des projecteurs à la faveur de son rôle de serial killer (Andrew Cunanan) dans American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, l'ex-héros de la série Glee, dans laquelle il jouait Blaine Anderson, a révélé vendredi 19 janvier 2018 sur INstagram qu'il a demandé sa compagne de longue date, Mia Swier, en mariage : "Mia et moi avons vécu ensemble sept ans et demi d'aventures fun, délirantes, merveilleuses, DINGUES. Et je suis heureux d'annoncer que nous allons faire monter ces aventures d'un cran. On y va tout droit. Pour aller ensemble, intrépides, là où aucun de nous n'a jamais été. Engage [jeu de mots sur le double sens du mot, qui signifie aussi bien se fiancer que lancer une opération, NDLR]", a-t-il écrit en légende d'une photo de leur couple assortie d'émoticônes fusée, bague et du fameux salut vulcain dans Star Trek.