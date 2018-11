Dave, après l'euthanasie de sa mère : "J'étais très pour et maintenant..."

En 1990, le chanteur Dave assiste à l'euthanasie de sa maman, souffrant d'un cancer incurable du foie. Un acte médical possible aux Pays-Bas, son pays d'origine, et que l'artiste de 74 ans n'est plus aussi certain de soutenir des années après...

