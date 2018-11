Dave déchaîné, Michel Drucker et sa nièce Léa réunis le temps d'un gala

Ce 25 novembre avait lieu la nouvelle édition du gala organisé en faveur de l'association Princesse Margot. Un rendez-vous parisien auquel ont répondu présent plusieurs célèbres invités, engagés auprès de cette organisation venant en aide au enfants et adolescents atteints de cancer. Un événement présenté par Michel Drucker, accompagné de la marraine de cette édition 2018, sa nièce Léa Drucker.

Le dîner de gala a été rythmé par plusieurs interventions de personnalités. Après avoir volontiers pris la pose devant les photographes en compagnie du comédien Stéphane Freiss, Gus a mis ses talents de magicien et d'illusionniste au service de la bonne cause. Les interprètes Joyce Jonathan et Elisa Tovati étaient également de la partie, de même qu'Arié Elmaleh et le chef Gregory Cohen.

Pour clôturer cette soirée de bienfaisance, organisée par la fondatrice de l'association Muriel Hattab, Dave s'est saisi d'un micro pour terminer le gala en musique. Une performance pour laquelle il n'a pas hésité à tout donner... jusqu'à sa chemise.