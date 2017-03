Dave Franco : Le séduisant petit frère de James est un homme marié !

Dave Franco et Alison Brie se sont mariés ! Les deux acteurs âgés respectivement de 31 et 34 ans ont franchi le pas, selon les informations du magazine People. Une cérémonie a donc scellé l'union de ces amoureux qui se sont rencontrés en 2011 au cours d'une parade de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans et qui se sont fiancés en 2015. "J'ai rencontré la personne qui m'a fait penser 'Ok, je suis vraiment amoureuse de toi et j'ai envie de vieillir avec toi'", avait confié Alison à Yahoo! Style.

Dernièrement vu dans Insaisissables 2 et dans Nerve, Dave Franco, petit frère de James, écrit donc un nouveau chapitre avec Alison Brie, remarquée dans les séries Mad Men (Trudy Campbell) puis Community (Annie Edison).

Le couple, extrêmement discret, n'a presque jamais posé lors d'un événement médiatique, préférant que la lumière des projecteurs éclaire uniquement leurs films respectifs. On a toutefois pu les voir jouer ensemble en 2013 dans une courte vidéo pour le site Funny or Die, dans un sketch intitulé Dream Girl.