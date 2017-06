Dave, la décision ferme du chanteur : "Je ne me sens pas légitime"

La rentrée télévisuelle promet différents changements et il y a des visages que l'on ne reverra plus sur le petit écran aux commandes d'émission. C'est le cas pour le chanteur-animateur Dave qui ne sera plus au côté de Wendy Bouchard sur France 3.

Selon les informations du Parisien/Aujourd'hui en France, l'interprète de Vanina "a décliné la co-présentation d'une nouvelle émission culturelle, illustrée par de nombreuses archives télévisuelles" sur France 3. La chaîne, qui a décidé, faute d'audience, de stopper Même le dimanche que l'artiste présentait avec Wendy Bouchard, lui avait proposé la co-présentation de cette nouvelle émission culturelle, illustrée par de nombreuses archives télévisuelles. Ce qui n'a pas convaincu Dave : "J'ai adoré présenter Même le dimanche avec Wendy Bouchard et Du côté de chez Dave avec Amanda Scott, les deux saisons précédentes. Mais l'émission que l'on m'a proposée ne ressemble pas à ce que j'ai envie de faire à la télévision. Ça ne sera plus une émission de musique, il n'y aura plus de chanteurs. Ce n'est pas un format pour moi, je ne me sens pas légitime. J'ai beaucoup réfléchi avant de passer mon tour", a expliqué le chanteur au Parisien/Aujourd'hui en France.

Pas la peine de chercher de quelconques tensions entre Dave et France 3, ils sont en très bons termes : "Dana Hastier [la directrice de la chaîne, ndlr] m'a promis de me prévenir si elle avait un projet d'émission sur la musique, notamment en prime time." Libéré et délivré le dimanche, il pourra aussi s'investir dans la tournée "Age tendre, la tournée des idoles".

Le rendez-vous dominical de France 3 sera toutefois toujours présenté par Wendy Bouchard, dont on a découvert le beau baby bump en avril. L'ancienne animatrice de Zone interdite restera sur la chaîne tous les semaines à la même heure, le dimanche, à 13h30, mais en solo.