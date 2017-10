Dave victime d'une agression sexuelle : Il raconte...

Gilbert Rozon est dans la tourmente. L'ancien juré de La France a un incroyable talent (M6) est accusé par plusieurs femmes d'agression et de harcèlement sexuels. L'animatrice québécoise Julie Snyder a porté plainte comme l'a révélé le journal canadien TVA Nouvelles. Une affaire qui a profondément choqué son ancien collègue Dave. On imagine que cela lui rappelle de mauvais souvenirs. La raison ? Lui-même a été victime d'agression sexuelle comme il l'a confié en exclusivité à Télé Star.

Le fait remonte au début des années 60, aux Pays-Bas. Wouter Otto Levenbach, de son vrai nom, souhaite percer dans la musique. Il est donc allé à la rencontre d'un éditeur de chansons. Et le rendez-vous n'a pas du tout tourné comme il l'imaginait : "J'avais 19 ans, il m'a fait boire et tout d'un coup, il avait sa main dans mon slip. Je sais ce que c'est que de se faire violenter."

Dave n'est pas le premier homme a être sorti de son silence. À la suite du scandale Harvey Weinstein, nombreux sont les acteurs à avoir révélé qu'ils avaient été victimes de harcèlement ou d'agression sexuels. L'ancienne star de Dawson James Van Der Beek avait par exemple confié : "Je me suis fait attraper les fesses par des hommes plus âgés et puissants, ils m'encerclaient et m'imposaient des conversations sexuelles inappropriées. (...) Je comprends la honte injustifiée, le sentiment d'impuissance et l'incapacité de tirer la sonnette d'alarme. Il y a une dynamique de pouvoir qui semble impossible à surmonter."

En France, c'est Stéphane Plaza qui a raconté sa mésaventure lors de son passage dans Les Grosses Têtes (RTL) : "Il y a des hommes qui se font harceler aussi. Pour un rôle, mais on peut aussi refuser, on m'avait proposé de faire une petite gâterie parce que tous les grands comédiens avaient fait comme ça et caetera pour tourner un film."