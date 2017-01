David Beckham de retour au PSG, Victoria chic et colorée à la Fashion Week

Pendant que le boss anglais de 41 ans revivaient son épopée parisienne, sa femme, Victoria Beckham, illuminait la capitale. L'ancienne chanteuse des Spice Girls devenue styliste est apparue dans un look color block chic composé d'un pantalon très long mandarine et d'un chemisier bleu ciel, deux pièces qui sont ses créations.

La maman de Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper avait rendez-vous avec la marque Woolmark – spécialisée dans la laine – pour décerner le Woolmark Prize, en marque de la Fashion Week Haute Couture, dont le coup d'envoi vient d'être donné. Pour prendre soin de ses cheveux et s'assurer des apparitions réussies, Victoria Beckham a fait appel aux services de Ken Paves, son coiffeur fétiche, qui s'occupe également de sa meilleure amie Eva Longoria. David et Victoria ont-ils prévu de jouer les prolongations à Paris ou rentreront-ils dès aujourd'hui à Londres, où ils vivent avec leurs quatre enfants ?