David Beckham et son effrayante cicatrice au visage : le charme n'opère plus...

Il incarne mieux que personne la classe à l'anglaise, une allure glamour et séduisante qui lui a permis de décrocher de nombreux contrats juteux avec de grandes marques comme H&M. Jeune retraité qui a quitté le monde du football en 2013, David Beckham ne s'ennuie jamais et s'engage sans cesse dans de nouveaux projets, parfois inattendus.

Ami de longue date de Guy Ritchie, réalisateur britannique et ex-mari de Madonna, David Beckham apparaîtra dans son prochain film, Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur, dont la sortie est prévue cette année. Si le rôle principal a été confié à Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), le mari de Victoria Beckham y fera une apparition. Bye bye l'image du beau gosse à laquelle on était habitué, le charmant David se montrera méconnaissable. Pour preuve, la photo partagée le 30 mars sur ses réseaux sociaux.

Le papa de Brooklyn, Romeo et Cruz et Harper se dévoile défiguré, le visage barré par une immense cicatrice à la limite du réel. Oublié également le sourire étincelant, les dents de David Beckham ont volontairement été salies pour cette remontée dans le temps, son nez enlaidi. "Dure journée au bureau", a-t-il légendé le cliché, mentionnant Guy Ritchie et Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur pour éviter toute confusion. Cette incroyable transformation, David Beckham la doit à des experts en maquillage et effets spéciaux.