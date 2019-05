David Beckham fête ses 44 ans en famille : câlins et bisous avec sa fille Harper

David Beckham a fêté ses 44 ans lors d'une humble soirée d'anniversaire en famille, le 2 mai 2019. L'ancien footballeur était avec sa femme, Victoria, et leurs quatre enfants, Brooklyn (20 ans), Romeo (16 ans), Cruz (14 ans) et Harper (7 ans). Les parents du sportif, Sandra et David, étaient également de la partie. Victoria n'a pu résister à l'envie de documenter cette soirée sur son compte Instagram. Ses 25 millions de followers ont ainsi pu découvrir un gâteau d'anniversaire manifestement fait maison et de tendres moments de complicité entre David Beckham et son adorable Harper.

Comme une famille normale, ils ont tous chanté Joyeux Anniversaire lorsque le gâteau est arrivé et l'ancien footballeur a soufflé ses bougies d'une traite, alors que la fillette posait un tendre baiser sur la joue de son papa. La question des cadeaux est toujours délicate lorsqu'il s'agit de faire plaisir à quelqu'un de très riche qui possède déjà tout ou presque. La fortune de David Beckham est estimée à 891 millions d'euros. Victoria lui a simplement offert... des déodorants La Roche Posay, d'une valeur de 9 euros. "Je lui avais demandé, alors...", commente le père de famille sur Instagram. Il a également été amusé par l'une des cartes de voeux offertes par ses fils, de couleur blanche. "Papa, j'ai pris cette carte parce qu'elle est assortie à tes cheveux", est-il écrit.

Victoria Beckham a la chance d'être gravée dans la peau de son mari, précisément sur sa main gauche, où le footballeur a fait tatouer un très sobre "Victoria". C'est cette image qu'elle a choisi de montrer pour le 44e anniversaire de sa moitié de toujours. "Bon anniversaire ! On t'aime si fort", a-t-elle indiqué. Un joli moment de complicité en famille.