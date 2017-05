David Beckham : Moqué, il se console avec son fils Brooklyn et le Roi Arthur

Cela n'avait échappé à personne tellement c'était improbable. David Beckham a effectué ses grands débuts d'acteur dans le blockbuster de son ami Guy Ritchie, Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur. Une prestation moquée par la Toile alors que la Warner a cru bon d'assurer une partie de la promotion autour de l'ex-milieu de terrain et star du foot anglais. Un extrait du film mettant en scène l'ancien numéro 7 de Manchester United (et du PSG) a même créé le buzz sur Internet alors que mercredi 10 mai Londres accueillait la première mondiale du film.

Sur le tapis rouge, David Beckham a bel et bien répondu présent. Et mieux que ça, l'apprenti acteur avait la patate, visiblement heureux d'être de la partie, et posé avec son fils aîné Brooklyn. Pendant que ce dernier, décontracté et vêtu d'un t-shirt blanc avec pantalon noir, est allé faire quelques selfies, son papa a offert une tendre accolade à Charlie Hunnam, l'interprète d'Arthur. Si les internautes n'ont pas été conquis par la performance de Beckham, ce dernier peut compter sur le soutien du bel acteur vu dans Sons of Anarchy. "Quand j'ai commencé à travailler avec David, j'ai tout de suite compris comment il en est arrivé là aujourd'hui. Il prend tout tellement au sérieux. Il aurait pu se contenter de venir, faire une apparition dans le film sans s'investir plus que ça. Mais, il a pris des cours avec un professeur pour apprendre à jouer et était déterminé à bien faire les choses. Il prend tout aussi sérieusement que s'il s'agissait de gérer une fichue crise cardiaque", a-t-il plaisanté lors d'une récente interview pour le magazine Men's Health.

Le réalisateur Guy Ritchie était également de la partie, faisant crépiter les flashs avec sa belle épouse, Jacqui Ainsley. Poppy Delevingne a également aimanté les regards au côté de Charlie Hunnam, faisant oublier l'absence d'Astrid Bergès-Frisbey, elle qui tient le premier rôle dans le film. Jude Law était également absent – lui qui se prépare à incarner Dumbledore jeune – tout comme Eric Bana, Djimon Hounsou ou encore Annabelle Wallis (que l'on verra dans La Momie). En revanche, Aiden Gillen (Littlefinger dans Game of Thrones) était bien là, tout comme Katie McGrath et une flopée d'invités : Geoff Bell, Hermione Corfield, Alice Liveing, Sinead Harnett, Xenia Tchoumi ou encore la belle Millie Brady.

Le Roi Arthur sortira dans nos salles le 17 mai.