David Beckham : Radin et profiteur ? Son engagement pour l'Unicef attaqué !

Avec une fortune personnelle estimée à plus de 400 millions de dollars, David Beckham est financièrement à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours. Toutefois, à en croire des documents privés collectés par Football Leaks et révélés par le site Médiapart, l'ancienne star du ballon rond en voudrait toujours plus...

C'est son engagement comme parrain de l'Unicef depuis 2005 qui est au coeur d'une polémique pécuniaire. Si, jusqu'en 2015, David Beckham semblait volontiers prêter son image et prendre du temps pour soutenir les actions menées par la fondation des Nations unies en faveur des enfants partout dans le monde, il semble bien qu'au moment de lancer Fonds 7 (du numéro de son ancien maillot de joueur), les choses se sont corsées... Ce fonds devait principalement être alimenté par la star pour permettre le financement de diverses opérations mais l'ancien footballeur ne souhaiterait pas y verser un centime. "Je n'ai pas envie de le faire et je ne le ferai pas avec mon argent", aurait-il ainsi écrit dans un mail privé destiné à un proche. Pire, même avec de l'argent qu'il gagne facilement en participant à des événements médiatiques, il rechignerait à verser quoi que ce soit. "Mettre un million de dollars au dîner de charité, c'est comme mettre mon propre argent. S'il n'y avait pas cette oeuvre de bienfaisance, cet argent irait sur mon compte en banque", écrit-il selon Médiapart.

Les révélations, qui ne prouvent rien d'illégal même si cela est choquant, ne s'arrêtent pas là puisque Médiapart affirme aussi que David Beckham aurait essayé de se faire rembourser par l'Unicef, via sa société, un billet d'avion à 8 000 euros. Problème, son voyage en jet privé a été payé par ses sponsors et l'organisation refuse alors logiquement de rembourser le billet. Suite à ces révélations, l'Unicef a publié un communiqué dans lequel l'association salue sa collaboration avec le footballeur et énumère ce qu'ils ont accompli ensemble. Quant à David Beckham, qui semble serein et publie des vidéos de lui avec sa fille, il a préféré laisser son agent répondre à la polémique. "Cette histoire est basée sur du matériel obsolète et pris hors de son contexte venant d'emails hackés et privés d'un serveur tiers et donne une image délibérément fausse (...) Le fonds David Beckham 7 a soulevé des millions de livres et aidé des millions d'enfants vulnérables à travers le monde. David Beckham a donné de son temps et de son énergie et a fait personnellement des donations. Son investissement continuera sur le long terme", a-t-il dit.