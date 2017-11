David Beckham : Sexy et bienveillant en vacances avec ses enfants

Le soleil, les journées à la plage et l'indispensable maillot de bain... Ces plaisirs d'été sont devenus de lointains souvenirs ! David Beckham les a retrouvé, le temps de courtes vacances en famille. L'ex-footballeur britannique s'est éclaté à Los Angeles avec ses quatre enfants, et a porté une attention particulière à la petite dernière, Harper.

C'est à Malibu que David, l'étudiant new-yorkais Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper Beckham ont posé leurs valises ! L'icône mode de 42 ans et ses bambins y ont été aperçus quelques jours avant Halloween, passant un après-midi près de l'océan. Football et bodyboard étaient au menu de ces quelques heures à la plage, dont l'adorable Harper, habillée d'un maillot de bain rose, a largement profité.

Nostalgique de ses années foot, l'ex-milieu de terrain révélé à Manchester United et ex-capitaine de l'équipe d'Angleterre en a goûté les sensations, pieds nus sur le sable. Sa photo mise en ligne sur Instagram et légendée par la phrase "Ça fait longtemps" a renvoyé des millions de fans aux plus beaux coup-francs de sa carrière.