David Beckham : Tendre photo de famille et confidences sur sa vie avec Victoria

Depuis qu'il est à la retraite, David Beckham a tout le temps de se consacrer à sa petite famille. L'ancien milieu de terrain de Manchester a du pain sur la planche avec ses quatre enfants : Brooklyn (17 ans), Romeo (14 ans), Cruz (11 ans) et Harper (5 ans), nés de ses amours avec sa femme Victoria Beckham.

Attentionné et aux petits soins pour eux, il ne manque jamais une occasion de les accompagner à l'école ou en balade, ni de les taquiner, et les petits le lui rendent bien ! En témoigne une récente photo publiée sur les réseaux sociaux par sa femme.

L'ancienne Spice Girls devenue créatrice de mode a partagé avec ses nombreux abonnés un irrésistible cliché de famille, sur lequel on peut voir l'ancien footballeur être entouré de ses enfants, lesquels lui font un gros câlin. "Je crois qu'ils l'aiment. On t'aime David Beckham x VB", a-t-elle écrit en légende du cliché.

Rappelons que Victoria et David Beckham se sont rencontrés il y a près de 20 ans lors d'un match de football et ont récemment fêté leur 18e anniversaire de mariage. Un bel exploit pour le couple qui a connu des hauts et des bas au fil des années, notamment à cause des infidélités de monsieur avec son assistante Rebecca Loos.

Le secret de leur bonheur ? "Bien sûr, on peut commettre des erreurs et on sait tous qu'un mariage connaît des moments difficiles. Il faut savoir les traverser. On a fait face à des moments ardus. Mais on se connaît mieux que n'importe qui. Et on parle. Est-ce qu'on reste ensemble pour ce qu'on représente ? Bien sûr que non. On reste ensemble parce qu'on s'aime et parce qu'on a quatre enfants incroyables", a assuré le sportif lors du 75e anniversaire de l'émission Desert Island Discs de la Radio 4's.