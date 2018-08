David Beckham torse nu et en famille pour retrouver "l'oncle" Elton John

S'ils n'ont pas publié d'images de ce déjeuner en bord de mer sous un magnifique soleil, David Beckham et Elton John ont préféré se montrés dans un autre cadre : au cours d'une balade en bateau. Les deux amis – qui ont pour points communs d'être proches de la famille royale d'Angleterre et d'avoir assisté au mariage de Meghan Markle et du prince Harry célébré le 19 mai 2018 à Windsor – ont partagé des photos sur leurs pages Instagram respectives. David Beckham s'est ainsi dévoilé torse nu avec Elton John. "Oncle Elton... On se connaît maintenant depuis 25 ans... Bon moment ensemble", a-t-il commenté, tandis que le chanteur s'est affiché avec le couple Beckham ainsi qu'avec son mari David Furnish.