David Charvet accusé d'avoir voulu coucher avec la femme d'un autre, il riposte

Gare à ceux qui voient en David Charvet un briseur de couple et de ménage, l'acteur et chanteur de 46 ans n'est pas du genre à se laisser attaquer sans réagir. Celui qui est célibataire depuis son divorce avec Brooke Burke officialisé au printemps dernier a été la cible de virulentes critiques initiées par un footballeur américain.

Jermaine Jones, qui avait défendu les couleurs des États-Unis lors de la Coupe du monde 2014, accuse David Charvet d'avoir voulu lui voler sa femme Sarah en essayant d'avoir des relations intimes avec elle. Le footballeur de 37 ans qui a mis un terme à sa carrière en septembre dernier s'en est violemment pris à l'artiste français de 46 ans sur les réseaux sociaux, apposant notamment un émoji diable sur son visage. "Je ne comprends pas comment des hommes s'immiscent dans des relations. Ils se présentent comme des amis en qui tu peux avoir confiance et, en coulisses, leur but est d'avoir ta femme, s'est-il insurgé. Depuis le premier jour, je ne lui faisais pas confiance et j'avais raison. Il a tué ma famille ! Je fais juste ce poste parce que je n'aime pas ce genre d'hommes qui utilisent les enfants pour avoir des femmes mariées."

Face à de telles accusations, David Charvet a rapidement pris le problème à bras le corps en saisissant la justice. L'ex-star d'Alerte à Malibu et interprète de Should I Stay a demandé à ce que Jermaine Jones ne puisse plus l'approcher grâce une injonction d'éloignement.

Séparé de Brooke Burke depuis avril dernier, David Charvet n'a pas encore retrouvé l'amour, tandis que son ex, avec qui il a eu ses deux enfants Heaven (née en 2007) et Shaya (né en 2008), est à nouveau en couple.